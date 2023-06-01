专机飞离上海 马斯克结束中国之行

（法新社上海1日电） 航班追踪数据显示，特斯拉（Tesla）执行长马斯克的私人飞机今天从上海起飞，飞往美国德州。在中国访问期间，这位电动车巨头表示希望在中国这个全球最大电动车市场拓展业务。

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由中国主要国营航空公司支持的「航旅纵横」（Umetrip）数据显示，马斯克（Elon Musk）的私人飞机在上午11时过后从上海虹桥国际机场起飞。

马斯克的专机飞往美国德州奥斯汀（Austin），那里是特斯拉总部所在。

这位机智活跃的的巨头是世界上最有钱的人之一，他结束3年多来的首度中国之行。

特斯拉对外事务副总裁陶琳在微博发文显示，马斯克在昨天晚上参观特斯拉位于上海郊区的工厂并会见员工。

马斯克昨天上午在北京会见商务部长王文涛，马斯克赞扬中国的「活力和承诺」，并说「对中国市场充满信心」。

马斯克和特斯拉没有就这次中国之行发表任何声明，也没有回应法新社置评请求。

根据中国外交部的说法，这名亿万富翁在中国拥有广泛的商业利益，并在5月30日告诉外交部长秦刚，他的公司「愿意继续扩大在中国的业务」。

马斯克在中国的工作引起华盛顿的关注，美国总统拜登去年11月说，马斯克与其他国家的合作和技术关系都值得探究。

© 2023 AFP