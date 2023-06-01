欧元区5月通膨降至6.1% 物价压力仍未真正纾解

（法新社布鲁塞尔1日电） 欧盟统计局（Eurostat）今天出炉的最新数据显示，欧元区4月通膨意外攀升后，5月降至6.1%。不过，欧洲消费者的物价压力要真正纾解，还得再等等。

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欧元区5月消费者物价指数（CPI）增幅自4月的7.0%降至6.1%，仍远高于欧洲中央银行的通膨目标2%。

欧盟最大经济体德国5月通膨则自4月的7.6%降至6.3%。德国经济目前陷入衰退。

至于欧盟第2大经济体法国，5月通膨则从4月的6.9%降至6.0%。

食品和酒精饮料价格5月攀升12.5%，低于4月的13.5%，是推升区域通膨的主要因素。

5月能源价格则出现滑降，减幅为1.7%，相较之下，4月能源价格增幅2.4%。这反映了天然气市场供给过剩，而欧洲目前正迈向夏季。欧洲对俄罗斯化石燃料的依赖已降低。

欧洲央行副总裁戴金多斯（Luis de Guindos）昨天预告欧元区通膨正在减缓，是正面消息，但强调「我不会说胜利在望」。

欧洲央行自去年7月以来，累计升息3.75个百分点，升息幅度前所未见，以平抑飙高的消费者物价。

© 2023 AFP