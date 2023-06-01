欧洲央行总裁：将持续升息 但步调放缓

（法新社法兰克福1日电） 欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，由于欧元区通膨仍然「过热」，欧洲央行将继续升息，但步伐将会放缓。

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拉加德在德国汉诺威（Hanover）举行的一场银行业会议上表示：「我们正接近巡航高度，但还没有到达，这意味我们需要继续攀升，但速度不再那么快。」

今天公布的最新数据显示，受能源价格降温影响，欧元区5月份通膨率大幅下降至6.1%，但这个数字仍远高于欧洲央行设定的2%目标。

拉加德说：「通膨还是太高。」

拉加德指出，为抑制通膨，欧洲央行以「有史以来最快的速度」采取行动，自去年7月以来已将利率提高3.75个百分点。

她说：「真正的问题是：我们还需要调高多少？」

根据拉加德的说法，尽管俄罗斯入侵乌克兰造成的能源价格飙升在近期有所回落，但现在更高的薪资要求正成为通膨的重要驱动力。

近来欧洲各地的劳工一直呼吁加薪，以协助弥补不断上涨的生活成本。拉加德说，这在欧洲最大经济体德国「尤为明显」，近月来德国工会也已实现大幅加薪。

欧洲央行将于6月15日公布下一个货币政策决定，观察人士预计将升息25个基点。

© 2023 AFP