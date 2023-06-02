联准会可望暂停升息 亚股走扬

（法新社香港2日电） 投资人看好美国联邦准备理事会（Fed）本月会议不调升利率、好让央行官员评估一年多来货币紧缩政策带来的冲击，亚洲股市今天收盘应声劲扬。

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美国朝野经过数月争执后，联邦参议院终于通过一份暂停联邦债务上限的法案，准备交由总统拜登签署。在美债违约的疑虑解除下，市场注意力再度回到联准会打击通货膨胀率居数十年高点的努力。

昨天公布的数据显示，5月美国民间新雇用人数下降，但仍优于分析师预期；薪资成长则连续第2个月放缓。消息受到股市交易商欢迎。

这些数据也为今天稍晚将发布且较受关注的美国5月非农业就业报告带来好兆头。后者是联准会做利率决定时的重大参考指标之一。

美国货币决策官员曾经表示，若要让他们能够停止调高借贷成本，关键因素包括美国劳动市场走软及通膨降温许多。

联准会本月稍晚会议可能创一年多来首度暂停升息的希望本已浓厚，如今又有2位央行官员的发言增添市场乐观情绪。

费城联邦准备银行（Philadelphia Fed）总裁哈克（Patrick Harker）主张，央行官员应该「至少这次会议跳过升息」。

获提名出任联准会副主席的理事杰佛森（Philip Jefferson）也说，停手可供官员评估过往升息带来的冲击，但不代表紧缩循环停止。他的意见往往与联准会主席鲍尔（Jerome Powell）一致。

香港股市今天在科技股带动下收盘劲扬4.0%，在亚洲股市当中领涨。东京股市收高1.2%，上海股市收涨0.8%，雪梨、首尔、台北、曼谷和马尼拉股市也全数收红。

© 2023 AFP