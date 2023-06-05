（法新社香港5日电） 美国上周公布的最新就业数据升高联邦准备理事会（Fed）本月将暂停升息的预期心理，亚洲股市今天延续全球股市的涨势。

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美国最新出炉的就业数据，以及国会终于通过债务上限法案，避免美债陷入违约，加上媒体最新报导显示，中国有意再对房地产伸出援手，都对市场心理带来提振。

美国2日公布上月新增就业33万9000人，大幅超乎预期，显示尽管联准会升息一年多来，劳动市场仍强劲，华尔街股市应声飙涨。

然而，就业报告也显示薪资仅温和上涨，对通膨造成较小的压力。

分析师指出，「恰如其分」的数字，意味着经济未面临立即性衰退风险，可望提供联准会按兵不动的空间。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）指出：「美国债务上限法案过关，加上刚刚好的就业数据，仍有利于联准会6月暂停升息。而中国可能考虑进一步对陷入困境的房地产业伸出援手，升高市场风险情绪。」

市场重返信心也让有恐慌指数之称的波动率指数（VIX）一度跌到15以下，回到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前水准。

亚洲股市今天多数收高，日股日经225指数收盘劲扬2.2%，来到32217.43点，再创30年新高。港股今天延续2日大涨4%的涨势，恒生指数收涨0.8%，来到19108.50点。上海综合指数收盘微涨0.1%，来到3232.44点。

至于其他亚股，雪梨、新加坡、首尔、马尼拉和雅加达股市皆收涨。

© 2023 AFP