连日劲扬后涨势疲软 亚股多数收低

（法新社香港6日电） 亚洲股市经历连续2个交易日劲扬后，今天转为走势分歧。一方面获利了结卖压涌现，另方面投资人评估美国联邦准备理事会（Fed）本月会议跳过升息的机率。

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全球股市涨势昨天在欧美股市遭遇阻碍，利空来自美国服务业活动数据低于应有水准，暗示美国经济关键领域走弱。

此外，分析师警告，美国政府负债上限问题如今解除后，美国财政部预料会在市场发售大量债券，以筹资填补财库；这将吸走金融体系内的现金，为股市带来流动性压力。

2日公布的5月美国就业报告呈现「恰到好处」（Goldilocks）情况，不会太好也不会太坏，意味美国经济并非正在面临立即衰退风险，让联准会在下周会议仍有空间维持货币政策不变。

不过观察家指出，联准会决策官员对于接下来货币政策规划，仍存在一些意见分歧。而本月做出政策决定的前一天，美国最新消费者物价指数（CPI）将出炉，这也可能影响决策官员投票。

亚洲股市今天走势不一。香港股市早盘一度劲扬超过1%，终场逆转收跌0.1%。雪梨股市收盘挫跌逾1%，因澳洲央行宣布升息1码。上海股市收挫1.2%，马尼拉、曼谷和雅加达股市同样收黑。

但东京股市收高0.9%，新加坡和台北股市也收红。

© 2023 AFP