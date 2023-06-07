中俄5月贸易额创俄乌战争后新高

（法新社北京7日电） 根据中国海关总署今天公布的数据，随着北京加强对被制裁盟友俄罗斯的支持，中国与俄国间的贸易总额在5月飙升至莫斯科当局对乌克兰发动战争以来的最高纪录。

广告 继续浏览后续

中国海关总署公布的资料显示，中俄两国间的5月贸易额来到205亿美元；其中，中国自俄国进口货物的金额为113亿美元。

官方没有详细解释这些数据，但资料中也能看到，中国的出口额出现自2月以来首次下降，打断了疫情后复苏带来的连续2个月增长趋势。

受到全球通货膨胀、他国经济衰退和美中地缘政治紧张局势影响，削弱了对于中国产品的需求。

但中国与俄国的贸易却扭转了北京当局的逆势。

根据中国海关总署资料，中国是俄国最大的贸易伙伴，双方贸易额在去年达到创纪录的1900亿美元。

在3月一场峰会上，为庆祝两国「无上限」的伙伴关系，中国国家主席习近平和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）确立在2023年将双边贸易额提升至2000亿美元的目标。

俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）上月表示，俄国今年对中国的能源输送可望成长40%。

尽管北京当局声称在俄乌战争中保持中立，中国因拒绝谴责莫斯科当局、以及与俄国保持紧密的战略伙伴关系而受到西方国家批评。

今天的数据还显示，即便与多数主要欧洲市场和美国的贸易额下降，中国5月对俄国的出口增长了75.6%，为自俄国全面入侵乌克兰以来的最大增幅。

随着中国5月制造业活动连续两个月萎缩，这些数据更加凸显了中国这个世界第2大经济体的弱点。

今天有报导指出，中国政府已要求中国最大的几家银行下调存款利率，以提振经济。

分析师指出，此举可能表明中国人民银行正在考虑最快于本月降息。

澳盛银行集团（ANZ Banking Group）吴坤（Khoon Goh，音译）表示，这些数字是另一批令人失望的资料，「将会引发对成长的担忧、加剧对更多政策支持的期望」。

© 2023 AFP