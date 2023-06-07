亚股走势不一 数据显示中国经济持续疲软

（法新社香港7日电） 随着最新数据显示中国经济持续疲软，外界臆测北京将推出新一波振兴措施，加上投资人仍期待美国联邦准备理事会（Fed）本月将暂停升息的情况下，亚洲股市今天走势不一。

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）据报将访问中国，升高外界对美中关系融冰的乐观预期心理，但在华尔街股市表现差强人意，股市缺乏题材的情况下，亚洲投资人转趋谨慎。

同时，世界银行（World Bank）下修明年全球经济成长预估，对全球经济前景提出警告。

联准会下周决策会议也成为市场焦点。在最新数据显示一年多来的紧缩政策已开始发挥作用下，投资人希望决策官员不要连续11次会议调高利率。

此外，报载中国当局要求国内大型行库调降存款利率，以提振经济。分析师称，此举意味着中国人民银行考虑最快本月降息。

市场传言布林肯将于数周内访问北京，以让美中关系重返正轨。布林肯原本订于2月访中，却因中国间谍气球事件而喊卡。

布林肯据报可能会见中国国家主席习近平，外界期盼两人会面可以降低美中紧张关系。

港股今天在科技股带动下，重拾近来涨势；上海股市也走扬，尽管终场两者早盘涨势收敛。 3月来累计涨幅约20%的日经指数今天收跌1.8%，来到31913.74点。港股恒生指数则是收涨0.8%，来到19252.00点。上海综合股价指数收盘微涨0.1%，来到3197.76点。

至于其他亚股，台北和马尼拉股市收涨，首尔则是持平。新加坡、雪梨和威灵顿等股市都走跌。

© 2023 AFP