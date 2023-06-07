OECD上修今年全球经济成长率至2.7% 示警复苏路漫长

（法新社巴黎7日电） 通货膨胀缓解再加上中国疫情解封，经济合作暨发展组织（OECD）今天小幅上调今年世界经济成长率预估值至2.7%，但它警告说，经济复苏面临「漫漫长路」。

广告 继续浏览后续

总部设在巴黎的经济合作暨发展组织预测今年全球经济成长率将达到2.7%，高于3月预估的2.6%，并提高美国、中国和欧元区的经济成长率预估值。但这仍低于2022年3.3%的经济成长率。

经济合作暨发展组织首席经济学家隆巴德利（Clare Lombardelli）在经合组织的经济展望报告中写道：「全球经济正在好转，但要获得强劲和可持续的成长，面临着很长的路要走。」

隆巴德利指出：「按照过去的标准，复苏将是薄弱的。」

经合组织对2024年全球经济成长率预测则维持在2.9%。

经合组织说，能源价格下滑、供应链瓶颈的解决以及中国比预期更早的重新开放都有助于经济复苏。

但根据经合组织的数据显示，剔除波动较大的食品与能源价格后的核心通膨率高于先前的预期。

经合组织说，这可能会迫使一些中央银行进一步提高借贷成本。这些央行已经升息，以抑制消费者物价。

隆巴德利说：「一些央行必须保持紧缩的货币政策，直到有明确的迹象表明潜在的通膨压力正在减弱。」

经合组织同时警告，世界各地利率的上升「愈来愈明显可以感受到」，尤其是在房地产和金融市场。

报告中指出：「随着投资者重新评估风险，信贷条件正在收紧，一些金融市场领域开始出现压力迹象。」

经合组织并警告，几乎所有国家的预算赤字和债务水准都高于疫情之前，因为必须支撑经济以承受COVID-19（2019冠状病毒疾病）封锁和俄罗斯在乌克兰发动战争的冲击。

隆巴德利说：「随着经济复苏的到来，财政支持应该缩减，并更有针对性。」

© 2023 AFP