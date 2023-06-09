联准会暂停升息希望再起 亚股大多收红

（法新社香港9日电） 由于新数据显示美国劳动市场进一步紧缩，使得投资人再度看好美国联邦准备理事会（Fed）下周会议将暂停调高利率，亚洲股市今天大多数应声收高。

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市场人士预期美国央行本月会议将暂停升息，促使本月股市大多时候走扬，利多还包括美国朝野化解提高政府债务上限僵局。外界预期若成真，将是联准会去年展开升息循环后首度停手。

不过，加拿大和澳洲央行本周双双意外升息，打击市场信心。交易商担忧，联准会无论如何也会跟进。

所幸昨天公布的美国上周初次申请失业给付人数增至2021年10月以来新高，且较分析师预期高许多，使得投资人更加相信联准会在7月前会暂停升息。

上周公布的重要美国5月非农业就业数据，被解读为劳动市场一方面够强健，足以暗示美国经济处于良好状态；另方面也够疲软，足以让联准会暂缓升息。

美国股市3大指数昨天收盘全数走扬，其中标普500指数更是进入牛市。亚洲股市今天接棒上涨。

东京股市劲扬2.0%，香港和上海股市皆收高0.5%，雪梨、首尔、台北和雅加达股市也全数收红。但威灵顿、曼谷和马尼拉股市收黑。新加坡股市则收在平盘。

© 2023 AFP