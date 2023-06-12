索罗斯次子亚历山大接班 掌理开放社会基金会

（法新社华盛顿11日电） 美国投资人索罗斯 （George Soros）正在将手下价值数以十亿计美元的「开放社会基金会」（OSF）控制权交棒给他的儿子亚历山大（Alexander）。

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根据法新社，92岁的索罗斯和37岁的亚历山大在今天刊出的「华尔街日报」（Wall Street Journal）专访中作上述表示。匈牙利出生的索罗斯说，亚历山大在5个孩子中排行老2，还说这是他「应得的」。

索罗斯在1970、1980年代从事金融业，使用所累积的财富创建「开放社会基金会」（Open Society Foundations，OSF）。索罗斯经常受到保守派谴责，并常常成为反犹太主义阴谋论的目标。他的基金会支持广泛事业和全球非政府组织（NGO），范围从良善治理、民主建设计画到自由公共政策倡议。他还是美国民主党最大金主之一。

亚历山大，又名亚历克斯（Alex），他告诉「华尔街日报」，他个人比父亲「更政治化」，他首要目标之一是反对前总统川普再度掌大位。

亚历山大表示，在他领导下，开放社会基金会将依循父亲规划的类似道路前进，推动言论自由、刑事司法改革、保障少数民族和难民的权利，并支持自由派政治人物。

他也支持投票权、堕胎权和性别平等倡议主张。

「华尔街日报」指出，开放社会基金会董事会已于去年12月悄悄地选出亚历山大为董事长，并说他还是父亲「超级政治行动委员会」（super PAC）的主席。超级政治行动委员会是美国一种组织，可花费无限额度的资金在政治竞选活动上。

开放社会基金会发言人今天向法新社证实，「亚历山大是开放社会基金会的董事长」，但未提供有关变动时间的更多细节。

根据「华尔街日报」，索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）旗下250亿美元资金，大部分将用于开放社会基金会，而同时也为超级政治行动委员会未来数年预留约1.25亿美元。

亚历山大比老索罗斯更加关注美国国内政治，他已经专注于协助民主党，要加强吸引拉丁裔选民，并提高非裔选民投票率。

亚历山大说：「我们这边必须更加爱国和更具包容力…一些投票给川普的人，并不意味他们就是种族主义者或是迷失方向。」 （译者：纪锦玲)

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