联准会会议前投资人谨慎 亚股涨多跌少

（法新社香港12日电） 由于本周稍晚将有重要的美国通货膨胀数据及美国联邦准备理事会（Fed）利率决定公布，投资人抱持谨慎态度静待消息，亚洲股市今天收盘涨多跌少。

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外界看好美国央行14日结束政策会议时，将决定不会连续第11度升息。全球股市本月因此大致呈现强劲涨势。

过去几周出炉的美国就业数据利多，因为一方面显示美国经济依旧健全，同时又提供联准会本月暂停升息空间，令市场普遍乐观气氛增强。

不过，对于该如何规划接下来最佳政策以打击美国仍然太高的通货膨胀率，联准会决策委员依旧意见分歧，使得股票交易场上飘散一定程度的不确定性。

联准会本周公布利率决定的前一天，美国将发布5月消费者物价上涨数据，这项结果可能在央行官员思考决议过程中扮演重要角色。

市场人士目前的预测是，联准会本月会暂时停手，等到7月再宣布升息。本周还预定有日本、中国和欧元区央行将宣布货币政策决定。

另一方面，中国经济复苏疲软的疑虑及欧洲出现更多经济走弱迹象，也持续影响投资人情绪。

东京股市今天收盘上涨0.5%，香港股市小涨0.1%，台北、新加坡和雅加达股市也收高。但上海股市收低0.1%，首尔、威灵顿和曼谷股市同样收黑。雪梨与马尼拉股市则休市。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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