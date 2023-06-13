投资人聚焦美通膨数据 亚股随华尔街涨势多收高

（法新社香港13日电） 美国股市走高拉抬亚洲股市上涨，投资人等待今天稍后公布的美国关键通货膨胀数据，这些数据可能在联准会备受期待的利率决策中发挥重要作用。

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市场预期美国联邦准备理事会（Fed）连续10度升息后，14日开会将决议按兵不动，因为数据显示美国经济仍然健康，但迹象显示货币紧缩措施开始发挥作用。

分析师看好下个月暂停升息的可能性很大，尽管他们警告，消费者物价指数若超乎预估恐迫使官员继续升息。

市场预期借贷成本将按兵不动的乐观心理已带动推升本月股市走势，美股标准普尔500指数自去年10月低点迄今涨幅达20%，进入牛市。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「联准会料将跳过在6月会议升息，但仍将伴随着强硬的鹰派评论，以驳斥任何认为6月暂停升息吹响升息循环告终号角的想法。」

亚股今天上午走势不振，但在前一天华尔街股市的涨势带动下，终场涨多跌少。

东京、香港、上海、雪梨、首尔、威灵顿、孟买、曼谷和台北股市都走扬。新加坡、吉隆坡和雅加达股市则微幅收跌。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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