欧盟加密货币监管法规底定 美国有待急起直追

（法新社瑞士朱格13日电） 加密货币长期以来一直抵制监管，但自由的日子可能不多了，因为欧盟最近领先美国通过有关加密货币资产的全面规定，美国则还在争论加密货币行业应该由哪个机关监管。

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欧洲议会4月在大多数欧洲议员支持下通过「加密资产��场」（Markets in Crypto Assets，MiCA）法规，并于5月获得欧盟执委会（European Commission）的最终批准。

作为加密货币行业的第一个全面监管法规，「加密资产��场」用来减少包括洗钱在内的非法行为，并保护投资者和消费者。

瑞士的加密货币产业与区块链中心「加密谷」（Crypto Valley）副总裁贝里（Jerome Bailly）说：「加密资产��场带来了清晰的认识。」

他在一场支持新创公司的活动告诉法新社：「我们不再是西部荒野的时代，这个行业里每个人都想要的是游戏规则。」

贝里说，虽然最初每个人都对「加密资产��场」抱有敌意，但「最后它已成为欧洲的卖点」，因为它为公司确立明确架构，可以相应地组织他们的业务运作。

他相信一个「欧洲集团」将会出现，英国和瑞士将跟进欧盟，建立一个监管区。

贝里警告，但另一方面，「来自美国的讯号显然是负面的」。

美国加密货币公司因签名银行（Signature Bank）、银门银行（Silvergate Bank）和矽谷银行（Silicon Valley Bank）相继倒闭而被削弱，这些银行是为大型科技行业和新创企业融资的关键机构。

另外，自从加密货币交易平台FTX和Genesis倒闭后，美国当局开始整顿该行业，控告世界最大加密货币交易平台币安（Binance）及其对手Coinbase违反证券法。

贝里说，美国监管的不确定性对公司来说是一项难处。美国正激烈争论加密货币是否应该被视为金融资产，从而由美国证券管理委员会（SEC）监管；或者应该被视为商品，而由美国商品期货交易委员会（CFTC）监督。

驻列支敦斯登（Liechtenstein）的律师奈格利（Thomas Naegeli）说，「我们看到，很多公司正逃离美国，前往欧洲」，愈来愈多欧洲公司会离开美国，直到确定由谁负责监管这个行业。「如果没有正确答案，他们会担心某天被监管机构告上法院。」（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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