美通膨数据降引发暂停升息预期 亚股涨跌互见

（法新社香港14日电） 美国最新公布的数据显示通膨进一步滑降，升高市场对于联邦准备理事会（Fed）终于将暂停升息行动的预期心理，亚洲股市今天走势不一。

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市场传闻中国将推出振兴经济措施，投资人密切关注，焦点也将放在北京本周稍晚的货币决策。尽管如此，香港和上海股市今天表现不振。

近来一连串的数据显示联准会一年多来的紧缩货币政策开始发挥作用之后，美国5月消费者物价指数降幅略高于预估。

本月稍早出炉的美国就业报告好坏参半，显示劳动市场仍具韧性，但提供了联准会本月暂停升息的空间。

美国5月消费者物价指数增幅4.0%，滑降至2021年3月以来的低点，但仍为联准会通膨目标的两倍。

投资人现在预测联准会今天升息机率约10%。分析师表示，联准会主席将会想办法说明清楚暂停升息不代表紧缩循环已告终。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「通膨减速伴随着充分就业对某些人来说，可能意味着美国经济正处于软着陆的道路上，避免陷入一年来许多人忧心即将逼近的衰退。」

「我们预期联准会本周会议将暂停升息循环，提供更多时间了解滞后的政策效应，以及评估3月的区域银行动荡对贷放市场的冲击。」

史帝弗尼可拉斯公司（Stifel Nicolaus & Co.）首席经济学家皮耶格萨（Lindsey Piegza）说，联准会现在料将按兵不动。她强调，联准会开启暂停升息之门，若过门不入，恐引发不必要的疑虑；不过，联准会将得好好说明他们的工作还没完成。

亚洲股市今天盘初追随前一天的华尔街股市涨势，但部分区域股市终场未能守住涨势。

东京、雪梨、新加坡、威灵顿和台北股市都收涨。香港、上海、首尔、马尼拉和雅加达股市则收跌。

© 2023 AFP