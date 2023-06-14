联准会连10次升息后6月料暂停 但7月或仍为选项

（法新社华盛顿14日电） 美国联邦准备理事会将在今天宣布，是否继续推动连续第11次升息，以因应高通膨；或者这次将跳过升息，让决策者有更多时间来评估美国经济。

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法新社报导，分析师和投资人普遍预估，联邦公开市场委员会（FOMC）将投票维持利率不变，但也保留7月若有必要时再度升息的空间。

高盛（Goldman Sachs）经济学家在最近给客户的报告中写道，联邦准备理事会（Fed）领导阶层已释出讯息，认为暂停升息是谨慎的做法，因为已实施升息的滞后效应以及银行信贷收紧所造成影响两项因素带来的不确定性，增加意外过度紧缩的风险。

尽管通货膨胀率仍高于联准会的2%长期目标，但近几个月来有所放缓，这导致一些联邦公开市场委员会成员呼吁今天暂停升息。

联准会理事杰佛森（Philip Jefferson）上个月底说：「在即将召开的会议跳过一次升息，将让联邦公开市场委员会能看到更多数据，再决定额外紧缩政策的程度。」

即将升任联准会副主席的杰佛森指出，这样的作法「不应该被解读为我们已经达到这个（升息）周期的最高利率」。

联准会自2022年3月开始升息对抗通膨以来，已将基准放款利率提高5个百分点。

从那以后，通货膨胀似乎已经达到高点，而经济则显出放缓的迹象，尽管劳动力市场仍然保持惊人的韧性。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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