TikTok进军电子商务 东南亚市场市占率快速成长

（法新社新加坡15日电） 今天公布的报告显示，中国北京字节跳动旗下短影音应用程式TikTok跨足线上购物的新冒险正在取得回报，其电子商务子公司推出仅1年后就在东南亚抢下可观的市占率。

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专注于新创企业的新加坡顾问公司墨腾创投（Momentum Works）在报告中写道，电子商务平台TikTok Shop于2021年在印尼试水温后，在2022年利用这个热门影音应用程式的大量使用者扩大业务。

虽然TikTok Shop仍落后老牌对手虾皮（Shopee）和来赞达（Lazada），但成长最快，去年商品交易总额（GMV）已来到约44亿美元。商品交易总额就是销售商品总价值，包括取消、退货和退款订单。

墨腾创投主管陈伟汉（Weihan Chen, 音译）告诉法新社：「你可以把它视为是TikTok已经有一群为了娱乐而加入的忠实观众，如今试着透过不同方式将他们和他们的注意力转化为购买和GMV。」

他说，TikTok Shop从印尼开始，「积极扩展到另外5个东南亚市场，其中许多市场拥有大量的TikTok用户」，并投资改善其电子商务能力。

TikTok由中国网路科技巨擘字节跳动（ByteDance）所拥有。

整体而言，东南亚地区9大电子商务平台2022年的商品交易总额估计近1000亿美元，比去年同期成长14%，其中总部位于新加坡的虾皮和中国阿里巴巴集团的子公司来赞达名列前茅。

报告中说，新加坡冬海集团（Sea Limited）旗下的虾皮占总额中的479亿美元，比去年增长13%。

来赞达以201亿美元远远落后于虾皮，还低于2021年的210亿美元。

电子商务平台Tokopedia仅在印尼市场营运，以184亿美元位居第3。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2023 AFP