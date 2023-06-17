美将台湾续留汇率操纵观察名单

（法新社华盛顿16日电） 美国财政部今天表示，没有将任何一个主要贸易伙伴国列为汇率操纵国，但将瑞士纳入「观察名单」，台湾、中国和韩国等国则续留名单中。

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美国财政部在提交给国会的半年度汇率政策报告中表示，中国也值得密切关注，因为中国未能公布有关干预外汇的讯息，而且「其汇率机制的关键特徵普遍缺乏透明度」。

这份报告着眼于享有巨额贸易顺差的国家，这些国家积极干预外汇市场以获得贸易优势。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在声明中说：「去年美国贸易伙伴的大部分外汇干预，都是以抛售美元的形式所进行，这些行动有助于让他们的货币走强。」

她还说，尽管全球经济的韧性比许多人预期更强，但俄乌战争给前景带来压力，并加剧能源和粮食不安全的状况。 在最新报告中，美国财政部主要贸易伙伴国观察名单中有7个经济体，分别是中国、韩国、德国、马来西亚、新加坡、瑞士和台湾，将密切关注其货币做法和政策。 瑞士于2020年12月被列为汇率操纵国，并成为「加强」讨论的对象，但已于去年从观察名单中删除。 一名财政部官员表示，中国与美国的贸易不平衡是中国留在名单上的另一个因素。但日本在最新报告中被剔除。

美国财政部衡量的标准是，对美国的巨额贸易顺差、大量的经常帐盈余，以及对外汇市场「持续、单方面干预」的证据。

© 2023 AFP