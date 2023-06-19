中国迟未推出刺激经济措施 亚股收低

（法新社香港19日电） 亚洲股市今天几乎全面下挫，主因投资人对于中国当局未宣布旨在刺激经济的提振措施感到失望。

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上周亚股强劲上涨，部分原因是市场预期北京将推出一系列刺激经济措施以配合降息。

外界高度期待中国官员将为陷入困境的房地产业提供协助，并采取措施刺激消费活动。

虽然中国官媒报导，总理李强16日召开国务院常务会议，但关于提振经济的具体措施不多，这对市场情绪造成打击，并导致上周部分涨势回落。

香港大华继显控股公司（UOB-Kay Hian Holdings Ltd.）主管梁伟源（Steven Leung）表示，市场「对政府政策期待过高」。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说，「本周伊始，纵观中国的走势，投资人对振兴措施的兴奋情绪可能被现实取代，亦即没有快速方法可以解决房地产市场或青年失业的问题。」

「事实上，这些经济领域可能都需要漫长的结构性改革方能修复。中国需要推动科技、教育、金融和娱乐等产业的成长，这些产业都在习近平以安全为核心的领导下受到影响。」 华尔街股市16日收黑后，亚洲股市也表现疲软。

东京、香港、上海、首尔、孟买、新加坡、台北、马尼拉、雅加达、曼谷和威灵顿股市均下跌，仅雪梨股市上涨。

© 2023 AFP