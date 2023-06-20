中国降息幅度低于预期 香港和上海领跌亚洲股市

（法新社香港20日电） 随着中国央行降息幅度低于预期，升高市场忧心中国缺乏行动来启动经济复苏，香港和上海股市今天领跌亚洲股市。

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法新社报导，即使成长减缓，经济持续疲软，北京的行动力仍显不足，带动上周全球股市反弹的乐观情绪似乎正在消退。

中国人民银行今天调降用来定价贷款利率的贷款市场报价利率（LPR），1年期和5年期LPR结束9个月的按兵不动，均下调10个基点，低于预期的15个基点。

港股恒生指数收盘下跌超过1%，容易受到借贷成本上升影响的科技公司股价首当其冲，而房地产公司股价也下跌。上海股市也收低。

荷兰国际集团（ING）亚太研究部门主管卡奈尔（Robert Carnell）指出，由于降息幅度太小，「对于提振面临困境的经济不会有太大的作用」。

「即使进一步降息，我们预计未来几个月会有更多相同的降息，也许会数度降息，但我们还是不太可能看到房地产需求出现强劲变化，营建业可能会仍然疲软，地方政府将继续感受到土地销售减少和财政紧张的压力。」

首尔、新加坡、台北、曼谷、马尼拉和雅加达股市都下跌，但东京、雪梨和威灵顿股市上涨。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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