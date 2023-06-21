投资人观望联准会主席国会听证 亚股跌多涨少

（法新社香港21日电） 亚洲股市今天大多下跌，这是受到华尔街股市走低的影响，投资人观望美国联准会主席鲍尔赴国会出席听证会。

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亚股今天下跌延续本周低迷的开局，投资人对中国提振经济的努力无感，包括新一轮降息幅度不如预期。

美股3大指数以及欧洲主要股市20日收低，拖累亚股下挫。

香港股市下跌约2%，现在已经回吐上周反弹的所有涨幅，而上海股市则收低逾1%。

雪梨、威灵顿、首尔、马尼拉和曼谷股市收盘走跌，但东京、新加坡、台北和孟买股市收涨。

现在所有的目光都集中在华盛顿，美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）将于21日和22日至国会出席听证会，提出货币政策半年报。

他的言论将受到密切关注，以寻找有关联准会透过升息来对抗通膨飙升行动的线索。

澳盛银行（ANZ Bank）的萨曼（Mahjabe Zaman）告诉彭博电视（Bloomberg Television）：「他将继续保持鹰派。」萨曼说，仍有进一步升息的风险。

联准会在连续10度升息后，上周维持利率不变，但暗示会进一步升息以控制物价。

© 2023 AFP