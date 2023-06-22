投资韩国25亿美元 Netflix执行长：对当地是契机

（法新社首尔22日电） 影音串流平台Netflix共同执行长萨兰多斯于4月承诺未来4年对韩国内容产业投资25亿美元，他今天又说，Netflix在韩国的25亿美元投资对当地产业来说是一项「契机」。

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韩国是Netflix最大的电视剧和电影供应方之一，萨兰多斯（Ted Sarandos）表示，公司正在韩国「进行长期投资」。韩国为Netflix带来了全球热门影集「鱿鱼游戏」（Squid Game）、「黑暗荣耀」（The Glory）等夯剧。

萨兰多斯今天在韩国首尔概述了这笔25亿美元资金将如何运用，更称赞「韩国创意产业界与Netflix之间的极佳合作关系」。

他向记者表示：「例如，2022年至2025年之间，Netflix在韩国制作的作品中，有1/5将出自于新人编剧或新人导演之手。」

萨兰多斯还说：「我的看法是，随着商业的发展，契机也随之而来。像我们这样的创意企业与网路产业之间有着明确、直接和共生的关系。」

韩国总统尹锡悦4月在美国华府进行国是访问时，曾和萨兰多斯会面，萨兰多斯当面承诺未来4年将对韩国内容产业投资25亿美元，并于会后对外宣布。

© 2023 AFP