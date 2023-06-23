市场忧升息潮 亚股收跌

（法新社香港23日电） 世界多国央行一系列升息措施，再掀市场对于全球经济的担忧，亚洲股市今天收跌。

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市场在六月上半月充满乐观情绪，因为相信美国联邦准备理事会（Fed）将会结束升息循环，但这股乐观情绪已被担忧取代，市场忧心官员为对抗顽固通膨，未来仍将数次升息。

联准会上周决定维持6月利率按兵不动，连续10次升息的脚步为之暂停，一度让市场增添信心，但联准会主席鲍尔（Jerome Powell）21日警告可能需要持续升息，令投资人失去信心。

英国央行英格兰银行（Bank of England）昨天出乎意料升息2码，瑞士及挪威官员也继续升息。上周，欧元区（Eurozone）、澳洲及加拿大也调高利率。

与此同时，在日本通膨增幅高于预期后，市场猜测日本央行「日本银行」（Bank of Japan）是否会放弃超宽松货币政策。

土耳其也已改变利率政策，将基准利率提高近一倍。土国总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）过去两年曾实行非典型货币政策，藉由降息对应高通膨。

鲍尔在国会作证时告诉议员，今年再升息两次是「很好的猜测」。

景顺顾问公司（Invesco Advisers）的胡伯（Kristina Hooper）指出，今年再升息两次可能导致「严重衰退。」

东京股市日经225指数下跌1.5%，收32781.54点；香港恒生指数下挫1.7%，收18889.97点；上海证券交易所今天因国定假日休市。

此外，雪梨股市也挫跌逾1%。首尔、新加坡、孟买、曼谷、雅加达、马尼拉、威灵顿股市也收黑。

© 2023 AFP