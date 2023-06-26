俄罗斯兵变掀忧 亚洲股市多收跌

（法新社香港26日电） 俄罗斯上周末惊传兵变未遂，引发市场对于这个拥核国家的担忧，投资人密切关注俄国情况，亚洲股市今天多收跌，卢布汇价走贬。

广告 继续浏览后续

法新社报导，俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）在率兵抵达莫斯科前取消进军行动，但分析师指出，这次兵变显示俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）对权力的掌控比先前预料还要脆弱。

这起事件也增添股市不安。投资人最近经历的涨势在上周翻黑，因为多国为对抗居高不下的通膨而持续升息，引发市场担忧。

随着投资人对俄罗斯事态发展做出反应，卢布兑美元汇价跌至87比1，创去年3月蒲亭入侵乌克兰初期以来新低。

瑞典北欧斯安银行（SEB AB）新兴市场策略师麦叶森（Erik Meyersson）表示：「尽管普里格津兵变可能并未直接引起较大的市场波动，但这可能急剧发生变化，端看未来几个月俄罗斯政局发展。」

麦叶森指出：「对于俄罗斯内部政治问题，市场可能变得更加敏感。」

东京股市日经225指数下跌0.3%，收32698.81点；香港恒生指数下挫0.5%，收18794.13点；上海证券交易所综合股价指数下跌1.5%，收3150.62点。

雪梨、台北、曼谷、新加坡、孟买以及威灵顿股市也下跌，但首尔、马尼拉及雅加达股市上扬。

© 2023 AFP