投资人持续关注俄罗斯与央行 亚股多数收高

（法新社香港27日电） 亚洲股市经历一周多走跌后，今天收盘大多上扬。但对于各国中央银行是否打算继续调高利率来打击顽强的通货膨胀，投资人依旧感到不安。

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尽管俄罗斯兵变事件流产后，股票交易商的疑虑减退，市场气氛较为乐观；但俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的统治面临历来最大考验，投资人仍密切关注这个拥有核武国家的后续情势。

另一方面，中国国务院总理李强今天表示，北京将推出新措施来振兴疲软的国家经济及刺激内需。这番发言也鼓舞市场信心。

随着欧洲东部情势暂时稍微较不令人担忧，投资人焦点转向对抗通货膨胀的战役。美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）上周警告，利率很可能有必要再调高。这使得原本冀望美国央行官员已经快要结束货币紧缩循环的市场看法受到打击。

联准会本月虽然按兵不动，但一些其他国家的央行却继续升息，并预告还有升息行动。分析师警告，投资人今年还会面临更多痛苦。同时愈来愈多人担忧，货币紧缩可能将经济推向衰退，如同欧元区已经发生的情况。

美国股市昨天收低，但亚洲股市今天大致未受影响，收盘涨多跌少。其中香港股市结束连续5个交易日下跌，收盘上扬1.9%；上海股市也收高1.2%，雪梨、新加坡、威灵顿和曼谷股市同样收红。

不过，东京股市收盘下跌0.5%，首尔、台北、马尼拉和雅加达股市也收黑。

© 2023 AFP