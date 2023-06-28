纽西兰总理希金斯访中 双方签定多项贸易协议

（法新社北京28日电） 中国和纽西兰两国领导人今天在北京会谈，双方签定一系列旨在促进两国贸易的协议。

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纽西兰总理希金斯（Chris Hipkins）正在中国进行为期多天、多城市的访问，以招揽生意并帮助他的国家摆脱选举年的经济衰退。

希金斯昨天会见中国国家主席习近平后，今天在人民大会堂会晤中国国务院总理李强，受到来自中国人民解放军48人乐队的欢迎。

希金斯此行淡化中国侵犯人权、台湾紧张局势以及北京默许俄罗斯全面入侵乌克兰的任何批评，称许这次会晤重新确认两国之间的「重要经济联系」。

希金斯说：「我们的贸易关系每年价值超过400亿纽元（约240亿美元）。」他并强调需要「重新确认我们与中国的重要经济联系」。

李强则热烈欢迎希金斯来访，称他是「一位年轻有为的政治家」，并感谢他「上任不到半年」就来访。

双方签定有关贸易、农业、林业、教育、科学和创新等多项协议。

面对纽西兰内部的批评声浪，希金斯坚称，与中国的「牢固经济关系，有助于促进纽西兰经济复苏」。

纽西兰经济在今年稍早陷入衰退，原因是出口下降和该国最重要的农业产业放缓。

威灵顿的西方盟友长期以来一直担心，纽西兰经济过度依赖对中贸易。

© 2023 AFP