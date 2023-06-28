美国经济数据乐观 亚股普遍收高

（法新社香港28日电） 市场投资人评估最新的数据显示美国经济在面临升息之际仍具韧性，同时也考量当局可能紧缩货币政策以平抑通膨，亚洲股市今天涨多跌少。

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在一连串数据缓解经济可能陷入衰退的疑虑，加上投资人也乐见中国矢言提振经济的承诺等正面因素带动下，前一天的华尔街股市走高。

然而，媒体报导华府可能对出口中国的人工智慧晶片祭出管制，也对市场心理造成冲击。

美国总统拜登（Joe Biden）昨天在一场募款活动上表示，经济学家之前预估美国经济将陷入衰退，并未成真。

拜登说：「迄今已11个月了，猜怎么着？我不认为会出现。」他搬出稳健的就业成长，以及抗通膨措施。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）则指出，（经济）部门的衰退有落差，这让联邦准备理事会（Fed）对抗通膨任务更加困难。

他指出，升息后首当其冲的房地产产业目前表现不俗，同时在制造业陷入衰退之际，服务业却呈现成长。

他说：「劳动市场和消费者的韧性并未降低通膨压力，反而是助长。整体而言，数据告诉我们，联准会必须维持紧缩政策。」

亚洲股市今天普遍收高，日本、香港、雪梨、新加坡、威灵顿和台北股市都收涨。上海股市平盘作收，首尔股市则收跌。

© 2023 AFP