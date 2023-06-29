LVMH执行长阿尔诺现身中国 偕同儿女视察门市

（法新社北京29日电） 中国社群媒体微博贴文显示，法国亿万富翁、酩悦轩尼诗-路易威登集团（LVMH）执行长阿尔诺本周带着儿女现身中国视察门市，盼在COVID-19疫情过后重建与中国的商业关系。

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阿尔诺（Bernard Arnault）是全球第2大富豪，仅次于电动车大厂特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk）。

微博疯传的贴文显示，有民众于27日看到阿尔诺在北京视察北京SKP和三里屯太古里购物商场的门市。

贴文还指出，阿尔诺昨天在成都市参访国际金融中心和其他高档商店时被人认出。

中国官媒也引用微博上的影片报导阿尔诺此次来访。

影片可以看到，阿尔诺和他的2名孩子同行，分别是香水暨时装品牌迪奥（Dior）负责人黛尔芬．阿尔诺（Delphine Arnault），以及LV手表开发和行销总监尚恩．阿尔诺（Jean Arnault）。

中国对奢侈品市场至关重要，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发前，全球有1/3奢侈品是中国买单。

瑞士银行集团（UBS AG）分析师团队指出，疫情对奢侈品产业带来沉重打击，2022年中国在奢侈品消费市场占比降至17%，但今年会是「中国消费者年」。

© 2023 AFP