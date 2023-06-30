美经济数据平息衰退疑虑 亚股涨多跌少

（法新社香港30日电） 美国再传优于预期的经济数据，加强外界对于美国经济在利率大增下仍保有韧性的信心，但也使美国联邦准备理事会（Fed）面临更大的升息抗通膨压力，亚洲股市今天收盘涨多跌少。

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另一方面，中国又公布一系列黯淡的经济数据，显示结束防疫清零措施后的经济复苏迅速消退，但也令外界更加揣测北京可能祭出新一轮振兴措施。

经过联准会持续紧缩货币政策长达近一年半后，美国通货膨胀率虽然已自去年夏天触及的40年高点下降，但依旧高达联准会目标2%的2倍。

同一时间，美国就业市场却几无松弛情况，驱使薪资成长攀升。这使得联准会尝试引导美国经济进行所谓软着陆时，又要缓和物价的难度更高。

本周出炉的美国数据提供更多相关证据，包括消费者信心大增、房屋销售及大额采购劲扬。昨天又公布，美国第一季经济成长率上修，归功于消费支出强劲；初次申请失业给付人数则创2021年10月以来最大降幅。

尽管联准会主席鲍尔（Jerome Powell）上周表明，今年内很可能再升息2次。连串经济数据也推高美国公债殖利率，但同时缓和了投资人担忧经济濒临衰退的疑虑。美国股市道琼和标普500指数昨天应声收高。

反之，中国的新数据则显示经济进一步放缓，包括制造业活动已连续第3个月萎缩，服务业和建筑业成长也放慢速度。不过，近几个月来连串类似数据，已使得外界更加揣测北京将推出刺激措施。

上海股市今天收盘上涨0.6%，雪梨、首尔、威灵顿和曼谷股市也收高。但东京和香港股市收盘皆下跌0.1%，新加坡、台北和马尼拉股市同样收黑。

© 2023 AFP