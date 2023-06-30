IMF愿提供30亿美元贷款 助巴基斯坦缓解外债危机

（法新社伊斯兰马巴德29日电） 国际货币基金（IMF）今天在华盛顿宣布一项价值30亿美元的新「备用融资机制」（Stand-By Arrangement），可望协助巴基斯坦暂时缓解不断膨胀的外债。

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巴基斯坦经济正深陷困境，在试图偿还高额外债的同时，也受到国际收支危机的冲击，而长达数月的政治混乱也吓跑了潜在的外国投资。

巴基斯坦通货膨胀飙升，卢比暴跌，国家再也无力进口，导致工业产出严重下滑。

IMF官员波特（Nathan Porter）在声明中表示：「我很高兴地宣布，国际货币基金小组已与巴基斯坦当局就一项为期9个月的备用融资机制达成工作人员层级协议，发行价值约30亿美元的特别提款权（SDR）。」此一数字相当于巴基斯坦在IMF配额的111%。

波特说，这笔交易必须在7月中旬前获得IMF执行董事会批准。

巴基斯坦与IMF于2019年就一项纾困方案达成协议，然而双方针对最新一笔65亿美元的融资分期款项谈判，自去年11月就陷入停滞，巴基斯坦政府在最后关头修改了国家预算，试图满足协议要求。

波特说，相关计画将于明天到期，新协议是以IMF根据前一份协议所做的努力为基础。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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