美最新通膨数据降温 亚股随美股劲扬

（法新社香港3日电） 美国最新数据显示通货膨胀进一步降温，促使投资人更加看好各国中央银行可能即将结束其调高利率循环，亚洲股市今天追随美国股市上周结尾行情，收盘普遍劲扬。

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美国先前公布一系列优于预期的数据，暗示经济力道依旧火热后，最新公布的美国联邦准备理事会（Fed）偏好通膨指标、5月个人消费支出物价指数（PCE）增幅明显缩小，令投资人些许松口气。

强健的经济成长数据及美国申请失业给付人数减少，一度令市场人士更加预期，联准会可能必须继续升息以控制物价涨势。

美股三大指数6月30日收盘全数显着上扬，iPhone制造商苹果（Apple）的市值更首度在收盘时站上3兆美元（约新台币93兆元），也是史上首家企业达到这个里程碑。

在科技股带动下，美股标普500指数和那斯达克指数30日终场劲扬。尽管经历联准会一系列升息及美国地方银行危机，这两项指数仍顺利在今年上半年写下亮丽涨势。

美股乐观行情今天蔓延到亚洲，科技股同样是大赢家。香港股市收盘劲扬2.1%，上海股市上涨1.3%，首尔和台北股市收盘涨幅至少1%，雪梨、新加坡、马尼拉、曼谷和雅加达股市都收高。

日本央行「日本银行」今天公布备受关注的企业短观调查报告，显示日本大型制造商信心出现7季以来首度增强。东京股市收盘应声上扬1.7%。

© 2023 AFP