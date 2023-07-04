（法新社香港4日电） 亚洲股市今天涨多跌少，主因投资人权衡美国经济放缓的迹象，以及美国联邦准备理事会（Fed）升息周期可能接近尾声的希望。

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数据显示，联准会最密切关注的个人消费支出物价指数（PCE）在5月大幅下滑，推动上周的美股和昨天的亚股收涨。

一系列指标显示，美国经济仍处于过热状况，这为联准会带来压力必须持续收紧货币政策。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）已示警，由于通膨仍然居高不下，加上劳动力市场强劲，联准会可能还必须进行更多次升息。

然而，尽管投资人认为「坏消息就是好消息」，因为这为联准会提供维持利率的空间，但经济收缩的可能性抑制了乐观情绪。

美国供应管理协会（ISM）6月制造业采购经理人指数（PMI）再度萎缩，创2020年5月以来最低。

为迎接7月4日美国国庆假期，美股昨天提前收盘，小幅收高。亚股今天也多数收涨。

香港、上海、威灵顿、台北、马尼拉和曼谷股市都收涨；但东京、新加坡和首尔股市则收跌。

尽管澳元兑美元汇价走贬，但澳洲中央银行「澳洲储备银行」（Reserve Bank of Australia）维持利率不变的决定带动雪梨股市收高。

© 2023 AFP