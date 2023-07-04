忧个资传美国 瑞典禁部分企业使用Google分析工具

（法新社斯德哥尔摩3日电） 瑞典今天下令4家公司停止使用谷歌（Google）一款测量和分析网路流量的工具，理由是个人资料可能因此传输到美国，其中一家公司被罚款1200万瑞典克朗（约新台币3612万元）。

广告 继续浏览后续

瑞典隐私保护局（IMY）表示，奥地利资料隐私组织「不关你的事」（none of your business，noyb）提出投诉后，瑞典隐私保护局已检查相关公司使用测量工具Google Analytics的情况。

「不关你的事」组织已在欧洲各地对Google提出了数十起投诉。

「不关你的事」声称，这些公司使用Google Analytics进行网路统计，造成欧洲的资料被传输到美国，已违反「欧盟通用资料保护规则」（GDPR）。

瑞典隐私保护局对瑞典电信公司Tele2处以1200万瑞典克朗的罚款，另对网路市集CDON开罚30万瑞典克朗。

连锁超市Coop和「工业日报」（Dagens Industri）因采取更多措施来保护正在传输的资料，因此未被罚款。 Tele2已自行停止使用Google Analytics，瑞典隐私保护局也命令其他公司停止使用这项工具。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP