（法新社伊斯坦堡5日电） 土耳其统计局（TUIK）今天公布的官方数据显示，土耳其6月通膨率年增38.2%，持续放缓。不过，经济学家警告，这可能是今年的低点。

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根据土耳其统计局的数据，土耳其6月通膨率年增38.2%，较5月的年增39.6%持续放缓。

土耳其通货膨胀研究小组（ENAG）的独立经济学家则对官方数据提出质疑，他们发布的另一项研究显示，6月通膨率年增108.6%，高于5月的年增105.2%。

自去年10月通膨率年增85%达到20多年高点以来，官方公布的数据一直稳定下降。

但经济学家认为，由于总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在5月大选前做出大规模支出的承诺，通膨很快将开始加速增长。 土耳其还允许严格控制的里拉兑美元开始以快于预期的速度贬值。

自艾尔段在5月28日激烈的决选中连任成功，执政朝第三个10年迈进以来，里拉兑美元已贬值超过23%。

里拉贬值凸显出自大选以来政策的根本转变，其中包括为期两年的超低利率时代划下句点。

上个月，土耳其央行在大选以来的首次会议上将政策利率从8.5%上调至15%。

© 2023 AFP