最新数据显示中国经济续疲软 亚股普遍挫跌

（法新社香港5日电） 随着新一轮的数据显示中国6月经济持续疲软，加上中国领导人能祭出启动经济成长亟需的强力振兴方案的希望渺茫，亚洲股市今天普遍收跌。

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华尔街股市昨天适逢国定假日休市，投资人缺少带动买盘的题材，同时美国上周最新通膨数据推升的涨势也已经失去动能。

市场目前目光转向美国联邦准备理事会（Fed）即将公布的6月会议记录，希望藉此一窥决策官员决议在连续10度升息后、首次按兵不动的想法。

此外，美国7日将公布的就业数据也备受关注。

最新公布的财新中国服务业调查显示，6月服务业活动大幅减缓，减缓的速度比预期更快，再次显示中国经济陷入麻烦。

分析师指出，北京当局虽表示打算提供提振经济所需的协助，但鉴于中国庞大的债务水准，过去祭出的重大振兴措施，这次恐无法施行，提振的范围将受限。 仲量联行（Jones Lang LaSalle）大中华区首席经济学家庞溟（Bruce Pang）说：「已采取的措施主要集中在为经济成长提供基础。 但在市场需求和信心尚未明显恢复的情况下，我们需要更全面、更大规模、比预期更强劲的政策支持。」

亚洲股市今天在香港领跌下，普遍收低。港股恒生指数收盘挫跌1.6%，上海综合指数收低0.7%，日股基准日经指数收挫0.3%。

至于其他亚股，雪梨、首尔、新加坡、台北、曼谷和马尼拉股市皆收跌。威灵顿和雅加达股市则微幅收高。

© 2023 AFP