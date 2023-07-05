驳斥伊朗享有波湾天然气田 沙国宣称与科威特共有

（法新社利雅德5日电） 沙乌地阿拉伯国营媒体报导，沙国已宣布与科威特共同拥有波斯湾一处天然气田的「全部权利」，反驳伊朗宣称拥有其所有权。

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沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）引述外交部消息人士报导，沙乌地和科威特「共同拥有」这处天然气田，两国独享「全部的权利」。这处天然气田在伊朗称为「亚拉什」（Arash），在沙乌地和科威特则称为杜拉（Dorra）。

在沙乌地发表这项声明的前一天，科威特再度邀请伊朗参与关于双方海上边界的会谈。

这项天然气田争议可以回溯到1960年代，当时伊朗和科威特核发重叠的近海开采特许权。这块天然气田可开采蕴藏量预估约2200亿立方公尺。

尽管伊朗反对，科威特和沙乌地去年签定一项协议，联合开发这处天然气田。伊朗批评这项协议「非法」。

伊朗国家石油公司（National Iranian Oil Company）常务董事麦赫（Mohsen Khojsteh Mehr）上周表示，已「完全就绪准备开始钻探亚拉什油田暨天然气田」。

根据伊朗国营媒体报导，他说：「伊朗国家石油公司董事会已获得可观的资源，执行开发计画。」

伊朗和科威特多年来针对两国之间的海上边界争议举行谈判，均以失败告终。双方海上边界争议区域的天然气蕴藏丰富。

由于沙乌地和科威特共享区域海上石油和天然气蕴藏后，沙国也成了争议中的一方。

伊朗2001年钻探这处天然气田，引发科威特和沙乌地达成一项海上边界协议，载明两国共同开发这处近海区域。

今年3月，沙乌地和伊朗在中国斡旋下同意恢复双边外交关系，这两个中东大国之间降低紧张关系的希望随之升高。

© 2023 AFP