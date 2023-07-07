三星电子预测Q2营利年减逾95% 创14年最低

（法新社首尔7日电） 三星电子（Samsung Electronics）今天预测，第2季营利年减逾95%，达14年来最低水准，主要因全球供应过剩，持续对三星电子核心记忆晶片业务造成伤害。

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三星电子是三星集团（Samsung Group）的旗舰子公司。三星集团目前是韩国最大的家族财团，主宰这个亚洲第4大经济体的商业。

三星电子在监管文件中指出，第2季（4至6月）营利预料剧减95.7%至6000亿韩元（新台币156亿元）。三星电子发言人告诉法新社，这将是2009年第1季营利达5900亿韩元以来最差的获利表现。

三星电子指出，第2季销售预估下滑22.3%至60兆韩元。

以三星电子为首的韩国晶片制造商，近年因晶片售价飙涨获利纷创新高，然而全球经济转趋下滑，已严重减损记忆体晶片销售。

根据集邦科技（TrendForce），常用于个人电脑和智慧型手机的动态随机存取记忆体（DRAM）价格第2季持续下跌，跌幅约13%至18%。

市场调查机构Counterpoint分析师夏哈（Neil Shah）指出：「记忆体晶片需求正走出谷底，需求较预期缓慢，市场库存自今年1月以来持续在消化。」

三星电子公布第2季营利之际，确保先进晶片的供应已成为国际上的关键问题，美国和中国正陷入激烈的市场控制争夺战。

夏哈说：「我们预期供需平衡到今年底和明年时，应会回到疫情前水准，尽管不会出现像2021年和2022年疫情大流行后那样的显着增长。」

三星电子预期将于本月底公布最终获利财报。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2023 AFP