中国6月CPI持平 亚股涨势受限

（法新社香港10日电） 香港股市今天收涨，因投资人预期北京方面已经结束对科技业的长期打压，但由于通膨数据显示中国经济进一步疲软，导致亚股早盘涨势受抑制。

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经过长达数年的调查，蚂蚁集团因「违法行为」被处以近10亿美元罚款，而腾讯旗下的财付通则被勒令支付超过4亿美元罚款。

然而，分析师表示，虽然罚款金额庞大，但投资人对这些企业可以再次专注于其业务的前景感到高兴。

中国证券监督管理委员会在声明中表示：「目前，平台企业金融业务中未解决的问题大部分已得到修正。」

7日宣布这一消息后，阿里巴巴和腾讯在纽约交易的股票飙涨，他们在香港的股价今天也随之上涨。 瑞士联合私人银行（Union Bancaire Privee）总经理凌炜森（Vey-Sern Ling，音译）谈到蚂蚁集团时表示：「这是市场乐见的情况，因为审查看起来可能会结束，而且罚款金额虽然相当庞大，但对于这样一家大企业来说负担这样的罚款简直轻而易举。」 根据彭博，这笔罚款金额比蚂蚁集团去年12月这一季的获利还少。

权重高的科技股飙涨带动香港恒生指数开盘上涨超过2%，上海股市也上涨。

然而，数据显示，中国6月消费者物价指数（CPI）回落至零，生产者物价指数（PPI）也进一步下降。这表明中国这个全球第2大经济体持续陷入困境，从而削弱亚股涨幅。

新加坡、马尼拉、雅加达和曼谷股市今天收涨，但东京、雪梨、首尔、台北和威灵顿股市收跌。

© 2023 AFP