OECD呼吁全球富裕国家做好准备 因应AI革命冲击

（法新社巴黎11日电） 经济合作暨发展组织今天表示，全球富裕国家必须快速做好准备，应对即将到来的「人工智慧（AI）革命」冲击，这场革命将改变工作方式、创造新的就业机会，造成其他工作消失。

广告 继续浏览后续

AI工具可以生成论文、创建图像，甚至通过执业医师资格考试，因此AI的快速发展引发人们担忧，AI可能透过自动化取代整个劳动力部门。

经济合作暨发展组织（OECD）在「2023年就业展望报告」（2023 Employment Outlook）中表示，「目前为止」几乎没有证据表明AI对就业产生重大负面影响。

报告指出：「AI采用率虽仍相对较低，但进展快速、成本下降以及拥有AI技能的劳工增加，显示OECD经济体可能正处于AI革命的边缘。」

OECD说：「虽然AI有许多潜在好处，但也有重大风险迫切需要解决。」

OECD成员国包括澳洲、英国、加拿大、德国、日本、墨西哥、美国等38个国家。

OECD表示，收集有关工作场所接受和使用AI的资料「至关重要」，「包括会改变哪些工作、创造哪些就业机会或哪些工作会消失，以及技能需求如何改变」。

OECD就业、劳工和社会事务主任史卡佩塔（Stefano Scarpetta）表示，AI的使用大致上集中在仍在试验这项新科技的大企业，许多企业似乎不愿意汰换员工。

OECD的报告指出，AI有潜力透过减少「繁琐或危险的任务」，来改善工作场所的安全，甚至有助拥有和AI技术互补技巧的劳工提高工资。

但AI也可能「让劳工的工作环境节奏加快」，使得那些「发现自己因为自动化而工作量减少」的人发现薪资也跟着缩水。

© 2023 AFP