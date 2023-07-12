亚股涨多跌少 市场静待美公布通膨数据

（法新社香港12日电） 亚洲股市今天涨多跌少，投资人静待美国今天稍后公布重要的通膨数据。香港股市今天则在市场预期中国将推出最新振兴经济措施而延续之前的涨势。

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中国当局暗示长期以来打压科技产业的行动已近尾声，同时北京官员也矢言将对陷入困境的地产开发商伸出援手，亚洲股市本周以来普遍走高。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）说：「整体而言，中国的（经济）数据和消息题材，加上市场反应，凸显在需求不振的情况下，北京当局的挑战。」

「要对中国更乐观，市场必须要看到具实质意义的财政支出宣布。」

美国今天稍后将公布消费者物价指数，市场预估料进一步减缓。美国明天将公布生产者物价指数。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「投资人似乎在为核心和整体通膨再降布局。关键问题是数据是否将击败市场预期，引发联准会的注意。」

香港股市今天在科技股涨势带动下，再度表现突出。恒生指数收涨1.1%，来到18860.95点。上海综合股价指数收跌0.8%，来到3196.13点。日经225指数收跌0.8%，来到31943.93点。

至于其他亚股，雪梨、新加坡、首尔、台北、马尼拉、雅加达股市也都收涨。

© 2023 AFP