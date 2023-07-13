OECD：全球企业税协议大有进展

（法新社巴黎12日电） 经济合作暨发展组织（OECD）今天表示，在各国政府如何更公平地分配跨国企业税的协议方面，全球138国已一致同意多边协议的初版草案，形同为达成协议迈出第一步。

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OECD近日邀集全球130多国在法国巴黎总部召开为期2天的会谈，并达成这项进展。

目前有不少跨国企业藉海外投资，将获利转移到低税率国家避税，尽管这些企业只在当地展开一小部分商业活动，其中以科技公司尤为明显。

2021年，在OECD主导的会谈当中，已就跨国企业最低税率15%达成协议，并订定如何对跨国企业课税等规定，确保各国政府不会因企业避税而蒙受损失，但在跨国企业课税方案的谈判上进展缓慢。

然而，OECD表示，本周取得的进展足堪推动「国际税收制度的历史性重大改革」。

主责税收政策的美国财政部助理部长贝奇德（Lily Batchelder）表示，OECD的成果声明反映「重大进展」。

不过，她在声明中也提到，在保护美国企业免受歧视性数位服务税和其他单边措施的影响方面，「仍有重要问题待解决」。

各国也允诺在明年12月或新版多边协议生效前，延后课徵新颁布的数位服务或类似税收，但前提是在签署新协议方面能充分合作。

据OECD估计，对跨国企业实施低税率有望替各国政府带来2200亿美元（约新台币6.8兆元）的额外收入；对跨国企业课税的规定，则有望带来130亿至360亿美元收入。

© 2023 AFP