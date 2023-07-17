中国第2季经济成长不如预期 亚股走势不一

（法新社香港17日电） 亚洲股市今天难以延续上周的反弹涨势，最新数据显示中国疫后复苏失去动能，第2季经济成长低于预期。

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美国上周公布最新数据显示通膨减缓超乎预期，助长联邦准备理事会（Fed）可能很快将结束升息循环的预期心理，带动股市走高。此外，北京当局誓言推出振兴经济措施，也激励股市上扬。

不过，中国国家统计局今天公布，中国第2季国内生产毛额（GDP）年增率为6.3%，低于先前多家机构预测。今年上半年GDP年增率为5.5%。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）分析师克鲁斯（Harry Murphy Cruise）说：「中国（经济）复苏恶化。」

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「本周伊始，亚洲投资人即受到中国数据欠佳的影响。然而，这个数据将会被透过滤镜来看待，看它如何影响7月底中共中央政治局决策会议。考量到这点，人们对北京将很快实施重大财政政策的预期应该会增加。」

香港股市受到台风泰利（Talim）影响，今天休市。日本股市则适逢国定假日休市一天。

至于其他亚股，上海综合股价指数收挫近1%。雪梨、首尔、马尼拉、雅加达和威灵顿股市皆收跌。新加坡和台北股市则微幅收涨。

© 2023 AFP