G20财长会议聚焦全球债务

（法新社印度甘地那加17日电） 20国集团（G20）财金首长峰会今天在印度揭幕，将讨论债务重组协议和多边银行改革等议题。

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G20各国财政部长和中央银行总裁齐聚甘地那加（Gandhinagar）展开为期2天峰会。会议主席、印度财长希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在开场致词时表示：「我们有责任...引导全球经济朝向强健、永续、平衡且具包容性的成长发展。」

希塔拉曼今天稍早与美国财长叶伦（Janet Yellen）一同召开记者会时表示，这场会议将「针对与负债持续攀升有关的棘手议题促进达成共识」，讨论也将聚焦于「强化多边发展银行（multilateral development bank）及采取协调性气候行动等重大全球议题」。

叶伦则说：「世界正在期待G20就气候变迁和疫情等重大挑战取得进展，这是我们努力增强全球经济的一环。」她举解决全球最贫穷国家债务苦难的行动为例，指出非洲东南部国家尚比亚的债务重组有所进展。她本月访问中国时曾讨论相关事宜。

本届G20财长会议还将讨论多边发展银行改革和加密货币监管，以及提供融资管道来协助减轻与适应气候变迁冲击。

世界银行（World Bank）总裁班加（Ajay Banga）在会前投书媒体写道：「在北方国家（Global North），气候变迁意味要减少碳排放；但在南方国家（Global South），气候变迁攸关存亡，因为暴风雨变得更强、抗高温的种子供应短缺、干旱正在摧毁农田与村镇、洪水正在冲走数十年来的进展。」

© 2023 AFP