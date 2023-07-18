亚股跌多涨少 中国成长疑虑抵销Fed利率预期

（法新社香港18日电） 亚洲股市今天跌多涨少，主要因预期美国打赢通膨战争，经济可望避免陷入衰退的乐观心理，不敌中国经济进一步疲软，引发对全球成长造成冲击的疑虑。

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中国第2季成长严重低于预期，凸显中国官员推动疫后经济复苏重返正轨的任务艰困，亚股今天延续昨天的颓势。

摩根大通（J.P. Morgan）全球研究主管张愉珍（Joyce Chang）告诉彭博电视：「将会看到一些振兴措施，这意味着第2季可能会是低点，第3季会好转一点。」

法国外贸银行CIB（Natixis CIB）的贾西亚-艾雷洛（Alicia Garcia-Herrero）和徐建伟（Jianwei Xu，音译）在报告中表示：「我们对有关未来政策支持的程度保守看待。在当前情况下，财政政策可能不易实施，主要因公共债务已高，以及这些政策的效果有限。」

他们表示，央行可能再次调降利率，并降低银行存款准备金率，以允许银行提供更多贷款。

同时，美国财长叶伦（Janet Yellen）警告，中国经济疲软将对全球经济造成冲击。

叶伦告诉彭博电视：「很多国家依赖中国强劲的成长，带动他们国家的成长，尤其是亚洲国家。而中国经济放缓可能对美国有若干不利的溢散效果。」

美国上周出炉的数据显示通膨降幅超乎预估，升高联准会升息循环已近尾声的预期心理。

美国决策官员下周料将宣布再度升息，市场目前辩论的焦点是下周升息是否为最后一次。

香港股市今天领跌亚股，连续5个交易日上涨的恒生指数收盘挫跌。港股昨天因台风来袭休市一天。

恒生指数收盘挫2.1%，来到19015.72点。上海综合股价指数收跌0.4%，来到3197.82点。日股日经225指数收涨0.3%，来到32493.89点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、新加坡、雅加达、马尼拉、威灵顿和台北股市都收跌。

© 2023 AFP