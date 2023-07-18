挪威禁Meta平台利用个资投放定向广告 不改就罚

（法新社奥斯陆17日电） 挪威资料保护局今天表示，将暂时禁止脸书和Instagram的母公司Meta利用用户个人资讯来投放具针对性的定向广告；若不改善，将面临每天10万美元（约新台币310万元）罚款。

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美国大型科技公司的商业行为因隐私疑虑，在欧洲各地受到严密审查，近年屡有被处以巨额罚款的案例。

挪威资料保护局（Norwegian Data Protection Authority，Datatilsynet）表示，Meta将用户位置、偏爱内容及贴文等资讯用于营销目的。

挪威资料保护局声明指出：「本局认为Meta的做法违法，因此暂时禁止在脸书（Facebook）和Instagram平台上投放行为定向广告。」

禁令将于8月4日生效，为期3个月，好让Meta有时间采取修正措施。若不遵守规定，Meta将被处以每天100万克朗（约10万美元）的罚款。

挪威资料保护局还表示，此一决定没有禁止脸书和Instagram在挪威运营，也不是全面禁止行为定向广告。

Meta在声明中告诉法新社：「我们将分析（挪威监管机关的）这项决定…但这不会立即对我们的服务产生影响。」（译者：纪锦玲）

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