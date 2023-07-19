（法新社香港19日电） 继华尔街股市上涨之后，今天亚洲股市涨多跌少，因为投资人对美国联邦准备理事会（Fed）将很快结束升息循环、以及美国经济将可避免令人担忧的衰退感到日益乐观。

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随着企业财报季到来，纽约又一批财报超乎预期增添乐观情绪，不过中国成长前景的担忧为市场蒙上一层阴影。

上周公布的数据显示，美国通膨持续下降，朝联准会的目标迈进，这是一系列表明经济正在放缓但仍处于强健状况的指标之一。

最新数据显示，6月零售销售增幅低于预期，但受到5月数据上修而抵销；工业生产也略低于预期，进一步支撑上述观点。

然而，投资人忽略了这些数据，而是将注意力集中在摩根士丹利（Morgan Stanley）、美国银行（Bank of America）和嘉信理财公司（Charles Schwab）获利均优于预期的消息。在此之前，摩根大通（JPMorgan Chase）和富国银行（Wells Fargo）的财报也传出喜讯。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市场似乎更关注美国企业的未来前景，而不是总体（数据）的后瞻洞察。」

亚洲股市大多收涨，东京、雪梨、新加坡、威灵顿、曼谷和马尼拉股市均收高；上海股市逆转早盘跌势，终场小幅收高。

然而，香港股市受到科技股下跌的冲击而收跌；台北股市也收低。

© 2023 AFP