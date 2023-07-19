欧洲电动车6月销售旺 新车市占率首度超过柴油车

（法新社巴黎19日电） 游说团体今天表示，欧洲电动车的新车销量市占率在6月首次超过柴油车，但整体销售状况仍远低于疫情前的水准。

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根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据指出，电动车6月的市占率上升至15.1%，在欧盟地区售出超过15万8000辆，柴油车市占率为13.4%。

汽油车仍然是市占率最大的新车类型，占36.3%；油电混合动力车位居第2，市占率为24.3%。

汽车制造商和消费者都盼避免使用污染性化石燃料的车辆，以减少温室气体排放，对抗气候变迁。

凶猛热浪7月席卷欧洲大部分地区，加剧了人们对全球暖化影响地球的担忧。

欧洲汽车制造商协会表示，2023上半年欧盟新车注册量增长17.9%，达到540万辆。

但协会也指出，此时期的累计销量比2019年同期下降21%。在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情大流行扰乱了汽车业和全球经济前，2019年是最后未受影响的一年。

防疫封城以及对日常生活的限制，削弱了经济活动；经济恢复开放后，汽车业又面临供应链中断和通货膨胀的挑战。

欧洲汽车制造商协会表示，由于汽车零件短缺，去年的比较基数较低，欧盟汽车市场今年6月销量增长17.8%。

然而，协会补充：「6月的增长，表示欧洲汽车业正从疫情造成的供应中断情况复苏。」

© 2023 AFP