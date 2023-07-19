通膨降温 亚银下调亚洲发展中国家通膨预期

（法新社马尼拉19日电） 随着食品及燃料价格回落，供应链中断缓解、升息成效渐现，亚洲开发银行今天下调亚洲发展中国家的通货膨胀预期。

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总部位于菲律宾的亚洲开发银行（Asian Development Bank）表示，通膨已压缩家庭预算，使得数百万贫困家庭难以维持生计，目前通膨情形正重回COVID-19（2019冠状病毒疾病）前的水准。

亚洲开发银行在展望报告中表示，由于中国物价大幅下跌，亚洲发展中国家今年通膨率估计从4月预测的4.2%降至3.6%。

亚洲开发中国家是指这个多边放款机构的46个新兴经济体成员，从中亚的哈萨克到太平洋的库克群岛（Cook Islands）都有。

尽管全球对亚洲地区出口需求减弱，但亚银仍将2023年经济成长率预测维持在4.8%，原因在于消费、旅游及投资动能强劲，甚至表示有望进一步上调成长预测。

亚银表示，「如果已开发经济体通膨降温的速度比目前预期快速，当地政府可能采取较温和的货币政策，将支持这个地区成长。」

亚银同时警告，俄乌战争升温恐加剧物价上涨，而今年卷土重来的圣婴现象（El Nino）也可能对经济造成冲击，利率同样受到影响。

报告指出，「随亚洲发展中国家通膨降温以及美国货币紧缩转趋温和，亚洲多数央行今年政策利率维持稳定，并出现转向宽松货币政策的迹象。」

亚银引述中国支持性货币及财政政策表示，世界第二大经济体中国今年经济预计成长5%，2024年预估成长4.5%。

© 2023 AFP