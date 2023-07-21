（法新社香港21日电） 亚洲股市今天走势分歧，因为新出炉的美国就业数据再度引发投资人臆测，美国联邦准备理事会（Fed）会再升息2次，另外投资人也对中国经济持续担忧。

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自17日以来，投资人基本上处于劣势，当时中国宣布第2季经济成长大幅低于预期，这意味COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后的复苏已陷入停顿。

美股收黑促使亚股充满不确定性，Netflix和特斯拉（Tesla）的财报令人失望，重创科技巨擘股价。

上周股市反弹，当时美国通膨放缓速度快于预期，引发投资人寄望联准会可能在7月例会后结束升息，同时避免经济衰退。

德国资产管理公司DWS集团（DWS Group）经理人薛曼（Christian Scherrmann）说：「虽然持续的通膨降温进展看起来确实『充满希望』，但政策制定者似乎仍然希望看到更多『良好』的通膨数据，以及劳动市场失衡问题正在缓解的进一步迹象。」

「只有这样，（政策委员会）似乎才会倾向于转向长期的『观望、依赖数据、维持高利率更长时间』模式。因此，我们也不认为联准会官员会在即将召开的会议上改变明确的鹰派立场。」

亚股今天走势分歧。香港、首尔、新加坡、马尼拉、曼谷和威灵顿股市收高；东京、上海、雪梨和台北股市都收低。

© 2023 AFP