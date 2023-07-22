将毛孩撤下菜单 印尼苏拉威西岛市场停止卖猫狗肉

（法新社雅加达22日电） 动物保护团体指出，动保人士多年来施压要求停止买卖狗肉和猫肉，还有残忍的屠宰方法后，印尼苏拉威西岛一处声名狼藉的动物市场已经终止贩卖狗肉与猫肉。

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印尼苏拉威西岛（Sulawesi）的托莫洪极限市场（Tomohon Extreme Market）除了贩售狗肉和猫肉，也有蝙蝠、老鼠、蛇与猴子。当局昨天实施禁令之前，这座市场以令人不安的菜肴闻名于世。

动物保护组织「国际人道协会」（Humane Society International）昨天透过声明表示，这个过去毫不妥协的市集，是印尼第一个最终让步并停止买卖猫肉、狗肉的市场。

由于当地的传统和文化，印尼仍是世界上少数允许贩售狗肉和猫肉的国家之一。

国际人道协会的声明指出，市场中仅存的6个狗肉与猫肉摊商签署了一份停售协议，托莫洪市市长也签署了法令，禁止这个市场未来进行此类交易。

国际人道协会表示，这项协议有可能挽救苏拉威西岛数以千计小动物的性命。

根据国际人道协会资料，由于北苏拉威西省（North Sulawesi）的米纳哈萨人（Minahasa）有吃狗肉习惯，每年有超过13万条活体和屠宰的犬只在当地市集被买卖。

这座市场因为殴打、绞杀且用喷灯烧活体动物毛皮等宰杀动物残酷手段，而受到动保人士广泛批评。

在托莫洪营业了25年的摊商埃尔维努斯（Elvianus Pongoh）表示，该是结束这类买卖的时候了。

他在国际人道协会的新闻稿中提到：「我可能已屠宰数千条狗。当我要宰杀它们，我时不时会看见它们眼中的恐惧…这让我感觉很糟。我知道这项禁令对动物和保护大众而言都是最好的。」

© 2023 AFP